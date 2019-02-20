الجيش الليبي يسيطر على مدينة مرزق جنوب غربي البلاد

أكد اللواء أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة دحرت الجماعات المتطرفة في مدينة "مرزق" وأنهت بذلك الواجب الرئيسي في الجنوب الغربي للبلاد.

وقال المسماري، خلال مؤتمر صحفي في مدينة بنغازي، إن الجيش تمكن من تأمين سبها وحوض فزان، مشدداً على دخول أوباري بدون قتال.

وأشار المسماري إلى أن الجيش لا يستهدف التمركز في نقطة معينة وإنما يقوم بالتطهير والتنقل لكل المواقع التي تحتاج لدحر الإرهاب.

وأكد المسماري أن هناك عمليات عسكرية متواصلة الآن في منطقة "الكفرة".

وذكر الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أنه نتيجة لمعارك تحرير الجنوب، انضم للقوات المسلحة أكثر من 22 ألف منتسب بين الضباط وضباط صف وجنود، سيشكلون قوة ضاربة تضاف للجيش.

وحول الأوضاع في مدينة درنة، أكد المسماري انتهاء العمليات العسكرية هناك وسحب الوحدات العسكرية من المدينة بعد تسليمها للشرطة.

وحذر المسماري من قيام جماعة "الإخوان" الإرهابية بنشر مستندات مزورة منسوبة للجيش خدمة لمصالحها.

يشار إلى أن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي أعلن منتصف الشهر الماضي شن عملية لتطهير الجنوب الليبي من التنظيمات الإرهابية.

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