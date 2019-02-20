ماي تشارك في القمة العربية الأوربية وتستبعد هيمنة "بريكست" في المحادثات

أكد مسؤولون بريطانيون، اليوم الأربعاء، أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ستتوجه للمشاركة في القمة المقبلة بين قادة الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ولكنها لن تحاول أن تجعل بريكست محور محادثاتها.

وتبدأ الأحد القمة التي تستمر يومين بين دول الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الجامعة العربية في منتجع شرم الشيخ المصري على البحر الأحمر.

وأكد مسؤول بارز في الحكومة البريطانية أن ماي لن تحاول التحدث عن بريكست مع القادة الأوروبيين. ويتوقع أن يشارك أكثر من 20 من قادة الدول الأوروبية في القمة.

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس رغم أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق للخروج بعد. وتوجهت ماي إلى بروكسل، اليوم الأربعاء، لإجراء محادثات.

وصرح مسؤول للصحافيين "توجد تحديات مهمة مشتركة يتعين مناقشتها مع دول الجامعة العربية مثل التعاون الأمني".

وأضاف أن هذه القمة "ليست اجتماعاً عن بريكست، ورئيسة الوزراء لن تسعى إلى أن تجعلها كذلك".

وتابع "في مؤتمرات القمة، تجري رئيسة الوزراء دائما سلسلة من الاجتماعات والمحادثات الثنائية، وستواصل بالطبع إشراك زملائها من القادة في مسألة بريكست. ولكن هذا ليس اجتماعاً لمجلس أوروبا، كما أنه ليس مكاناً يتم فيه اتخاذ قرارات للمجلس الأوروبي".

ويتوقع أن يشارك في القمة رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار الذي تقع بلاده في صلب الخلاف الحالي بين لندن وبروكسل.

كما يتوقع حضور رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، ورئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر.