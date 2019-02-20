العراق: علاقاتنا مع الكويت استثنائية ويسودها التعاون

اعتبر رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الأربعاء، أن العلاقات التي تربط بلاده والكويت استثنائية ويسودها التعاون وحسن النوايا والرغبة المشتركة في تطويرها في جميع المجالات التي تخدم الاستقرار والتنمية والازدهار الاقتصادي.
وقال عبد المهدي، خلال استقباله خالد الروضان وزير التجارة والصناعة الكويتي، بحسب بياننقلته قناة ( السومرية نيوز) العراقية، "إن العراق يسير بخطى ثابتة لتجاوز صعوبات الماضي وآثار الحروب المدمرة، وأمامنا مهمة البناء بالتعاون مع أشقائنا وإقامة علاقات شراكة اقتصادية وتجارية لصالح شعوبنا والمنطقة عموما"، مشيرا إلى نموذج الاتفاق بين
من جهته.. نقل وزير التجارة الكويتي، تأكيد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على دعم الكويت لاستقرار العراق وإعماره وإنجاح خطط الحكومة العراقية، والرغبة في رفع مستوى التبادل التجاري وإشراك القطاع الخاص وإقامة علاقات شراكة بين البلدين والشعبين.
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