عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين في معارك ضارية شمال محافظة حجة

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لقي عشرات العناصر من مليشيا الحوثي مصرعهم، وجرح وأسر عدد آخرين، في المعارك التي خاضها الجيش اليمني ،اليوم الأربعاء، في محافظة حجة شمال غرب اليمن.
وأكدت مصادر عسكرية للموقع الرسمي للجيشاليمني " سبتمبر نت " أن معارك ضارية خاضها الجيش اليمني صباح اليوم ضد مليشيا الحوثي، في أطراف مديرية مستبأ شمال محافظة
يذكر أن الجيش اليمني في المنطقة العسكرية الخامسة يخوض معارك مستمرة ضد المليشيا الحوثية على أطراف مديرية مستبأ، منذ أشهر .
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