اليمن: قتلى وجرحى من ميليشيات الحوثي شمالي حجة

لقي عشرات العناصر من ميليشيا الحوثي مصرعهم، وجرح وأسر العديد من العناصر في المعارك التي خاضها أبطال الجيش الوطني اليمني، اليوم الأربعاء، في محافظة حجة شمال غربي البلاد.

وأكدت مصادر عسكرية لموقع "سبتمبر نت" الإخباري، أن معارك ضارية خاضها أبطال الجيش الوطني صباح اليوم ضد ميليشيا الحوثي، في أطراف مديرية مستبأ شمال محافظة حجة، تكبدت فيها الميليشيا خسائر فادحة.

وطبقاً للمصادر، أسفرت المعارك عن سقوط العشرات من عناصر الميليشيا قتلى وجرحى، وأسر عنصرين آخرين.

يذكر أن الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة يخوض معارك مستمرة ضد الميليشيا الحوثية على أطراف مديرية مستبأ، منذ أشهر.