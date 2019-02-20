كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان تدعو الأمم المتحدة لتهدئة الوضع في كشمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الممثلة الدائمة لباكستان لدى الأمم المتحدة الدكتورة مليحة لودي إن الوضع الخطير في المنطقة يدعو إلى تكثيف الجهود لتسوية نزاع كشمير المستمر منذ عقود. وهذا ما صرحت به خلال لقائها بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ورئيس مجلس الأمن " أناتوليو ندونغ امبا"من غينيا الاستوائية في نيويورك حول تصاعد التوتر بين الهند وباكستان ، بعد حادثة بولواماما في كشمير الهندية المحتلة. و قالت مليحة لودي إن حادثة بولواماما تعزز الحاجة إلى معالجة السبب الجذري للعنف في جامو المحتلة و كشمير وإيجاد حل سلمي للنزاع القديم وفقا لعدة قرارات مجلس الأمن الدولي.

وأكدت مليحة في هذه المناسبة على استعداد باكستان لإجراء حوار بناء ومفيد مع الهند حول جميع القضايا ، بما في ذلك قضية جامو وكشمير الأساسية. كما أوضحت أن موقف عدم الحديث في الهند ليس فقط غير مسؤول ، لكنه يعرض للخطر و السلام والأمن في جنوب آسيا. كما رفضت أيضا بشكل قاطع جميع المزاعم الهندية حول حادث بولواما. وشددت على أن المجتمع الدولي يجب ألا يغيب عن بالنا حقيقة أن مأساة كشمير هي نتيجة الحرمان المنهجي من حقوقهم الأساسية والاستخدام الوحشي للقوة والاغتراب على نطاق واسع وتهميش شعب جامو وكشمير.