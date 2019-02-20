كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إجتماع ترامب و كيم لنزع السلاح النووي .. وروسيا تأمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأمل روسيا في أن تساهم القمة القادمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في نزع السلاح النووي ، لكنها لا تتوقع أن يحل الاجتماع القضية بالكامل ، على حد قول السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا للصحفيين يوم الأربعاء.وقال نيبنسيا "نحن جميعا نعلق آمالا في هذا الاجتماع ونأمل أن ينتهي في نتيجة إيجابية ... نريد أن نرى تقدما في قضية نزع السلاح النووي." "نحن مهتمون بحل هذه القضية النووية ، ولكن هذا أمر معقد للغاية ، لا يمكننا أن نتوقع حلها في اجتماع يستمر يومين ، وهذا طريق طويل".