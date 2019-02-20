المقاومة الإيرانية: 50 مليون إيراني يرزحون تحت خط الفقر

قالت المقاومة الإيرانية إن الذكرى الأربعين للثورة الإيرانية المناهضة للملكية، لا تذكّر إلا بالفقر والبطالة والتضخم والنهب، وإفراغ موائد المواطنين وجيوبهم، والإدمان والفساد الحكومي والمراباة والبغاء في إيران.

وأضافت المقاومة: "يشاهد الجميع أن مواطنينا اليوم يعيشون الفقر والبطالة والحرمان والحرج ليلًا ونهارًا، حيث يضطرون ومن أجل توفير الحد الأدنى من حياتهم، إلى اللجوء إلى عدد من المشاغل، ناهيك عن أنهم لا يجدون شغلًا من جراء الإفلاس الاقتصادي، وحتى لا يستلم العاملون أجورهم ورواتبهم منذ أشهر وسنوات".

وأوضحت المقاومة أن نحو50 مليون شخص من سكان إيران البالغ عددهم 80 مليونًا يعيشون تحت خط الفقر، بحسب موقع "نود الاقتصادي".

وأكدت مريم رجوي، زعيمة المقاومة الإيرانية، أن نظام الملالي لا يريد ولا يقدر على حل أبسط مشاكل المجتمع الإيراني، موضحة أن هذا النظام الإرهابي هو سبب جميع الأزمات الاجتماعية في إيران، ويجب إسقاطه.

