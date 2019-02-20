كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكرملين .. زيارة نتنياهو ستتحدد من خلال القنوات الدبلوماسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لسبوتنيك يوم الاربعاء ان موعد اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو سيتحدد من خلال القنوات الدبلوماسية.

وفي وقت سابق من يوم الاربعاء قال يوري أوشاكوف مساعد الكرملين إن نتنياهو أجل زيارته لروسيا لعدة أيام بسبب القضايا السياسية الداخلية. وقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إن الزيارة تأجلت بسبب الاستعدادات الجارية للانتخابات التشريعية القادمة في إسرائيل.

حيث كان من المخطط في بادئ الأمر أن يعقد بوتين ونتنياهو محادثات في 21 فبراير لمناقشة التعاون التجاري والاقتصادي والإنساني. ومن المتوقع أيضا مناقشة الوضع في الشرق الأوسط ، بما في ذلك الأزمة السورية والصراع الإسرائيلي الفلسطيني ، خلال المحادثات.