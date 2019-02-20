عقبائي: النظام الإيراني يعيش قلق وخوف كبير

قال مهدي عقبائي، عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، من الطبيعي مع مرور الزمن أن تنحسر دعايات النظام الإيراني حول فشل مؤتمر وارسو، وعزلة أمريكا، مشيرا إلى أن هناك خوف كبير وقلق مستمر أبداه الملالي من هذا المؤتمر.

وقال عقبائي، إن النظام اعترف بأن مظاهرات مجاهدي خلق، كانت بهدف إظهار عدم شرعيته للعالم، فيما اعترف أحد القادة قائلا: "يجب على الجمهورية الإسلامية أن تعتبر أن عقد هذا المؤتمر هي عمل في طريق نزع الشرعية عنها".

ولفت عقبائي، قائلا "على الرغم من أن النظام في دعاياته يؤكد على اختلافات وجهات النظر بين أوروبا والولايات المتحدة، تجاه النظام، ولكن بعض الخبراء السياسيين التابعين له يحذرون من الوقوع في الدعايات المضللة التي يصنعونها بأنفسهم.

