شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاجًا على بريكسيت .. استقالة 3 نائبات بريطانيات والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت ثلاث نائبات بريطانيات من حزب المحافظين الحاكم اليوم استقالتهن احتجاجًا على إستراتيجية رئيسة الوزراء تيريزا ماي في التعامل مع مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وقالت سارة وولسون وهايدي ألن و أنا سوبري في بيان لمجلس العموم اليوم أنهن سيلتحقن بالنواب الثمانية الذين استقالوا من حزب العمال المعارض لتشكيل مجموعة مستقلة تعارض سياسة الحكومة وحزب العمال بشأن قضية خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست) وتداعياتها.

وأوضحن أنهن سوف يدعمن الحكومة في القضايا غير الخلافية المتعلقة بدعم الاقتصاد والأمن والخدمات العامة، بجانب مواصلة عملهن في تمثيل ودعم القضايا المحلية التي انتُخبن من أجلها.