شكرا لقرائتكم خبر عن الناتو يرد على تهديدات بوتين والان نبدء بالتفاصيل

اعتبر حلف شمال الأطلسي الأربعاء أن تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنشر صواريخ جديدة قادرة على ضرب اراضي دول الحلف، "غير مقبولة".

ويأتي ذلك بعد إعلان بوتين في وقت سابق الاربعاء أن روسيا قد ترد على تطوير الولايات المتحدة صواريخ في أوروبا، ب"نشر أسلحة قد تُستخدم ليس ضد الأراضي التي ينطلق منها تهديد مباشر فحسب، بل أيضاً ضد الأراضي حيث مراكز صنع قرار استخدام صواريخ تهددنا".

وقال نائب المتحدث باسم الحلف بيرس كازاليت إن "التصريحات الروسية التي تهدد باستهداف الحلفاء غير مقبولة. وندعو روسيا إلى التركيز على العودة إلى الالتزام بمعاهدة حظر الصواريخ النووية المتوسطة المدى".