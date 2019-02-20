الارشيف / اخبار العالم

الناتو يرد على تهديدات بوتين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الناتو يرد على تهديدات بوتين والان نبدء بالتفاصيل

اعتبر حلف شمال الأطلسي الأربعاء أن تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنشر صواريخ جديدة قادرة على ضرب اراضي دول الحلف، "غير مقبولة".

ويأتي ذلك بعد إعلان بوتين في وقت سابق الاربعاء أن روسيا قد ترد على تطوير الولايات المتحدة صواريخ في أوروبا، ب"نشر أسلحة قد تُستخدم ليس ضد الأراضي التي ينطلق منها تهديد مباشر فحسب، بل أيضاً ضد الأراضي حيث مراكز صنع قرار استخدام صواريخ تهددنا".

وقال نائب المتحدث باسم الحلف بيرس كازاليت إن "التصريحات الروسية التي تهدد باستهداف الحلفاء غير مقبولة. وندعو روسيا إلى التركيز على العودة إلى الالتزام بمعاهدة حظر الصواريخ النووية المتوسطة المدى".


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الناتو يرد على تهديدات بوتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا