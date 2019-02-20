قوات سوريا الديمقراطية: نقل مدنيين من آخر معقل لتنظيم داعش

20 فبراير,2019 أعلن المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة الأربعاء أن قافلة تضم عشرات الشاحنات تنقل المدنيين، غادرت الباغوز وهي آخر معقل لتنظيم داعش في شرق سوريا، بحسب ما أعلنت «رويترز».

وقالت قوات سوريا الديمقراطية في وقت سابق إن عزل المدنيين في جيب الباغوز عن باقي المتشددين هناك خطوة بالغة الأهمية نحو السيطرة بشكل نهائي على المنطقة.

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