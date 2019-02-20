بريطانيا تجرد "عروس داعش" من الجنسية وتبلغ أسرتها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعربت شميمة بيجوم، وهي المراهقة التي سافرت من شرق لندن إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي عام 2015، عن صدمتها إزاء تجريدها من الجنسية البريطانية.



وكانت وزارة الداخلية البريطانية سلمت رسالة إسقاط الجنسية إلى عائلة بيجوم التي لقبت بـ"عروس داعش" بعد انضمامها إلى التنظيم قبل 4 أعوام، وزواجها بأحد عناصره، وهو من أصل هولندي.

وكتب في الرسالة الموجهة إلى والدة بيجوم: "بناء على قرار وزارة الداخلية، فقد تم حرمان ابنتك من جنسيتها البريطانية"، مضيفة أنه من حق العائلة استئناف الحكم إذا أرادت ذلك، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

في المقابل، وصفت شميمة بيجوم، خطط وزارة الداخلية لتجريدها من الجنسية بأنها أمر "مؤلم نوعا ما".

وقالت لشبكة "آي تي في نيوز": "لا أعرف ماذا أقول. ليس ذلك بالصدمة، لكنني مصدومة قليلا. إن الأمر محزن بعض الشيء ومحبط".

وكتب وزير الداخلية ساجد جاويد إلى عائلتها يبلغهم فيها أنه أصدر أمراً بإلغاء جنسيتها.

وقال إن حقيقة أن والدي بيجوم من أصل بنغالي تعني أنه يمكنها التقدم بطلب للحصول على الجنسية في ذلك البلد.



وأطلعها محرر الشؤون الأمنية في شبكة "آي تي في نيوز" روهيت كاشرو على نسخة من الرسالة في مقر احتجازها بمخيم اللاجئين في سوريا.

وقالت عن الرسالة: "عائلتي كانت ستجعل عودتي إلى المملكة المتحدة تبدو أسهل كثيرا، عندما كنت أتحدث إليهم من قرية الباجوز (شرق سوريا). من الصعب تصديق الأمر".

وأضافت: "سمعت أن أشخاصا آخرين تتم إعادتهم إلى بريطانيا، لذا لا أعرف سبب اختلاف حالتي عن أشخاص آخرين، أم هو فقط لأنني ظهرت في الأخبار قبل 4 سنوات؟".

وتابعت: "لدي خيار آخر قد أجربه مع عائلتي، فزوجي من هولندا ولديه عائلة هناك. ربما يمكنني طلب الجنسية في هولندا. وإذا تم إعادته إلى السجن فيمكنني الانتظار فقط".

وواجه جاويد انتقادات من حزب العمال، بسبب تحركه لتجريد بيجوم من الجنسية البريطانية.

والأربعاء، قال محامي عائلة بيجوم تسنيم أكونجي إن إجراءات وزير الداخلية كانت مبالغة، لأن الحكومة سمحت لمئات من البريطانيين بالعودة، وبعضهم يشتبه في قتاله لصالح "داعش".

وأضاف أنه لم يشتبه في أن المراهقة من مسلحي "داعش"، وكانت ربة منزل متزوجة من مقاتل في "داعش" مشتبه به.

وتابع: "أشعر بخيبة أمل كبيرة بشأن قرار ساجد جاويد بمحاولة تجريد السيدة بيجوم من جنسيتها البريطانية".