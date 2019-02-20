الان تتابع 5 إصابات في انفجار قرب موقع عسكري في تركيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت وسائل إعلام تركية، مساء اليوم، وقوع انفجار عند حاجز عسكري في العاصمة أنقرة ما أدى إلى إصابة 5 عسكريين. وقالت إن الانفجار قرب الحاجز العسكري ناجم عن خطأ أثناء تدريبات.

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