شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة 3 نائبات من حزب المحافظين على خلفية بريكست والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (لندن)أعلنت ثلاث نائبات من حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، استقالتهن اليوم (الأربعاء) بسبب البريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي)، وأكدن أن هذه المسالة أعادت تعريف الحزب وتقوض جميع الجهود لتحديثه.
وأوضحن إنهن يعتزمن الانضمام إلى سبعة نواب انشقوا عن حزب العمال لمعارضهم البريكست، واستقالوا من الحزب المعارض الرئيسي هذا الأسبوع لتشكيل «المجموعة المستقلة» الجديدة.
وذكرت النائبات آنا سوبري وهايدي آلن وساره ولاستون في رسالة إلى رئيسة الوزراء تيريزا ماي نشرت على تويتر "يؤسفنا أن نعلن استقالتنا من عضويتنا من الحزب... لأننا لم نعد نشعر أن بإمكاننا أن نبقى في حزب يشارك في حكومة تكون سياساتها وأولوياتها تحت سيطرة مجموعة الأبحاث الأوروبية.
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