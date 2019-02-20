ماى تجتمع بزعماء الاتحاد الأوروبى خلال قمة الإتحاد والجامعة العربية بمصر

قال مسئول بارز فى الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، إن رئيسة الوزراء تيريزا ماى ستعقد محادثات ثنائية مع زعماء بالاتحاد الأوروبى خلال قمة بين الاتحاد والجامعة العربية فى مصر فى مطلع الأسبوع المقبل.

وقال المسؤول “هذا ليس اجتماعا بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى ورئيسة الوزراء لن تسعى إلى جعله كذلك.

تعقد رئيسة الوزراء دائما خلال القمم سلسلة من الاجتماعات والمحادثات الثنائية، وستواصل بالطبع الحوار مع زملائها من زعماء الاتحاد بخصوص خروج بريطانيا”.

وأضاف “لكن هذا ليس اجتماعا للمجلس الأوروبى وليس مكانا تُتخذ فيه قرارات المجلس الأوروبي”.

رويترز

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