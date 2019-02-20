حلف شمال الأطلسي: التهديد الروسي للدول الغربية "غير مقبول"

اسماء السيد - بروكسل: اعتبر حلف شمال الأطلسي الأربعاء أن تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنشر صواريخ جديدة قادرة على ضرب اراضي أعضاء الحلف، "غير مقبولة"، بحسب ما قال متحدث باسم الحلف بيرس كازاليت.

ويأتي ذلك بعد إعلان بوتين في وقت سابق الاربعاء أن روسيا قد ترد على تطوير الولايات المتحدة صواريخ في أوروبا، ب"نشر أسلحة قد تُستخدم ليس ضد الأراضي التي ينطلق منها تهديد مباشر فحسب، بل أيضاً ضد الأراضي حيث مراكز صنع قرار استخدام صواريخ تهددنا".