مصحح-الحكم على "ملكة العاج" الصينية بالسجن 15 عاما في تنزانيا

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters الحكم على "ملكة العاج" الصينية بالسجن 15 عاما في تنزانيا

(لتوضيح أنها صينية في العنوان)

دار السلام ‭20‬ (رويترز) - قضت محكمة تنزانية يوم الثلاثاء بسجن سيدة أعمال صينية بارزة توصف بأنها "ملكة العاج" 15 عاما لتهريبها أنياب أكثر من 350 فيلا يبلغ وزنها نحو طنين.

ووجهت ليانغ فينغ جلان اتهامات في أكتوبر تشرين الأول 2015 مع رجلين تنزانيين بتهريب 860 قطعة من العاج فيما بين عامي 2000 و2004 تساوي 13 مليار شلن (5.6 مليون دولار). ونفى الثلاثة هذه الاتهامات.

وقالت مصادر بالشرطة إن يانغ (69 عاما) تعيش في تنزانيا منذ السبعينات وشغلت منصب الأمين العام لمجلس الأعمال الصيني الأفريقي بتنزانيا. كما تمتلك يانغ التي تتحدث السواحلية مطعما صينيا شهيرا في دار السلام.

ورحبت جماعات الحفاظ على البيئة بإدانة يانغ وقالت إنها دليل على جدية الحكومة في مكافحة الصيد غير المشروع للحياة البرية ولكنها انتقدت الحكم.

وقال أماني نجوسارو مديرة الصندوق العالمي للحياة البرية بتنزانيا لرويترز "إنه ليس عقابا كافيا للفظائع التي ارتكبتها ولمسؤوليتها عن الصيد غير المشروع لآلاف الأفيال في تنزانيا.

"لقد كانت تدير شبكة قتلت آلاف الأفيال".

ووفقا لإحصاء أجري عام 2004 تراجع عدد الأفيال في تنزانيا من 110 آلاف فيل في 2009 إلى أقل من 43 ألفا في 2014 مما تلقي جماعات الحفاظ على البيئة باللوم فيه على الصيد غير المشروع.

وأدى طلب دول آسيوية مثل الصين وفيتنام على العاج حيث يتم تحويله إلى حلي إلى زيادة في الصيد غير المشروع عبر أفريقيا.

(الدولار= 2325 شلنا تنزانيا)

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية‭ - ‬ تحرير ليليان وجدي)