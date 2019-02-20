بوتين: نسعى لتقديم مزايا إضافية للأسر التي يوجد بها أكثر من طفل

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

قال فلاديمير بوتين الرئيس الروسي، إن الحكومة الروسية تقدم الدعم الإضافي للأسر، وتتخذ التدابير المتعلقة بخفض مستوى الضرائب بالأسرة وذلك كلما زاد عدد الأطفال.

وأضاف "بوتين"، خلال إلقاء رسالته أمام الجمعية الفيدرالية، ونقلتها قناة "أكستر نيوز"، أن الحكومة الروسية تقدم امتيازات ضريبية للمتقاعدين فى المعاش مما يحسن مستوى معيشتهم.

وطالب البنك المركزى بتخفيض فوائد الإقراض الإسكاني والتي تسهل الحصول على وحدات سكنية، مع تخصيص مزايا إضافية للأسر التي يتم ولادة بها الطفل الثاني والثالث.