شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تخاطب مجلس الدولة لزيادة عدد المشرفين على الانتخابات لـ31 قاضيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، اليوم الاربعاء ، اجتماعا مع المرشحين لانتخابات التجديد النصفى على منصب النقيب وعضوية المجلس.

واتفقت اللجنة والمرشحين على مخاطبة مجلس الدولة، بزيادة عدد القضاة والمستشارين المُشرفين على عملية الاقتراع والفرز إلى 31، وذلك بعد قرار زيادة عدد اللجان من 23 إلى 30، ولجنة أخرى بالنقابة الفرعية بالإسكندرية، نظرًا لزيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة.

ومن المقرر أن تعقد انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين فى 1 مارس المقبل حال اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية ،وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.