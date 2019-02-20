افادت اوساط ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ لقناة الـ " OTV" بأن "عشاء سيجمع رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق ​وليد جنبلاط​ غدا في ​بيت الوسط​".

كانت هذه تفاصيل خبر اوساط الاشتراكي للـ OTV: عشاء يجمع الحريري وجنبلاط غدا في بيت الوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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