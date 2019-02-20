بو صعب: قرار تشكيلات الحرس الجمهوري اتخذته قيادة الجيش بالتنسيق مع عون

أكد وزير الدفاع ​الياس بو صعب​، في بيان رداً على ما أوردته إحدى الصحف عن تشكيلات ​الحرس الجمهوري​ وشراء معدات أمنية، أنه "في ما خص القرار باجراء تشكيلات لضباط في لواء الحرس الجمهوري، فإن القرار اتخذته ​قيادة الجيش​ بالتنسيق مع ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ قبل ​القمة العربية​ التي انعقدت في ​بيروت​ في 20 كانون الثاني الماضي ، وذلك بناءً على قرار ​القيادة​ بتسليم دفعة ضباط خريجي دورة 1994 الألوية والوحدات مكان خريجي دورتي 1985 و1986. وهذا التدبير يتم تطبيقه على كافة ألوية وأفواج الجيش من دون استثناء".

ولفت إلى أنه "بالنسبة الى موضوع شراء المعدات الأمنية، فقد تم عبر اللجان الرسمية المكلفة تنظيم القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك لضرورات امنية فرضها إنعقاد القمة في بيروت ولحماية المسؤولين العرب المشاركين فيها".