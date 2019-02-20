مجلس أساقفة زحلة والبقاع عقد اجتماعاً مع جمعية لابورا

عقد ​مجلس أساقفة زحلة​ و​البقاع​ اجتماعه الدوري في المطرانية المارونية، بحضور أصحاب السيادة ​عصام يوحنا درويش​، ​جوزيف معوض​، انطونيوس الصوري و​بولس سفر​. بمشاركة ​المطران الياس رحال​ والنائب العام المونسنيور بول كيروز ممثلا ​المطران حنا رحمة​ وأمين سر مجلس ​اساقفة زحلة والبقاع​ الارشمندريت ايلي بوشعيا ومسؤول مكتب ​لابورا​ في البقاع روبير زينو. وخلال الإجتماع عرضت جمعية "لابورا" التي أسسها الاب ​طوني خضره​ منذ ١٠ سنوات، ارقام التدريب والتحديات الموجودة مع مدير " معهد الإعداد الدائم والتدريب "المهندس مارون نجم، وواقع المسيحيين والاسلاك العسكرية مع العميد الركن المتقاعد هادي خوري، واستراتيجية "لابورا " الحالية والمستقبلية مع الأب طوني خضره الذي تحدث عن مركز المعلوماتية المتعلقة بالمسح الشامل الوظيفي والوضع المسيحي على الأراضي اللبنانية كافة. وتخلل الإجتماع مداخلات قيّمة من الأساقفة الذين تمنوا التوفيق للجمعية لكي تحقق أهدافها المنشودة.

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