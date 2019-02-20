قيومجيان التقى ريتشارد ووفدا المانيا وآخر من البنك الدولي وتناول البحث دعم عمل الوزارة

استقبل وزير الشؤون الاجتماعية ​ريشار قيومجيان​ في مكتبه بالوزارة في ​بدارو​، ​السفيرة الاميركية​ اليزابيث ريتشارد في زيارة تهنئة، وعرض معها مهام الوزارة والدور الذي تلعبه للحفاظ على الامن الاجتماعي في ​لبنان​.

من جهتها، اطلعته ريتشارد على "الدعم المقدم من بلادها إلى لبنان والمشاريع الممولة من المنظمات والوكالات التابعة لها"، معربة عن "استعداد بلادها لدعم عمل الوزارة والتعاون مع الوزير الجديد".

كما اجتمع قيومجيان مع وفد من ​البنك الدولي​، ضم المدير الإقليمي ساروج كومار جها، الخبيرة الاولى في شؤون الحماية الاجتماعية والعمل والجندرة في ​الشرق الاوسط​ حنين السيد وممثلة البنك الدولي في لبنان منى قوزي.

وتناول البحث "المشاريع المشتركة بين الطرفين، وفي مقدمها مشروع "دعم الأسر الأكثر فقرا" وسبل ضمان استدامته واستقراره وزيادة تمويله من اجل توسيع شريحة المستفيدين منه.

كما عرض المجتمعون "سبل تعزيز التعاون ودعم مشاريع الوزارة".

كما التقى قيومجيان وفدا من ​وزارة الداخلية​ ووزارة النازحين والعائلة والطفل في ​حكومة​ شمال الراين وستفاليا الالمانية ضمن جولة استطلاعية له في المنطقة، وجرى عرض المشاكل والازمات الاجتماعية التي يعاني منها لبنان وواقع ​النزوح السوري​ وتداعياته الاجتماعية على ​المجتمع اللبناني​ المضيف وكيفية دعمه. كذلك، تم البحث في سبل التعاون المستقبلي بين الدولتين.