رئيس بوليفيا: ترامب يستعد لغزو فنزويلا عسكريا

أعلن الرئيس البوليفي إيفو مورالس، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أنه "إذا قام رئيس ​البيت الأبيض​ بتنفيذ خططه، فسوف يكون مسؤولاً عن موت الناس والدمار".

ولفت مورالس إلى أنه "بعد الهجمات الاقتصادية على ​فنزويلا​، يستعد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ لغزو هذا البلد عسكريا".

ووعد موراليس بوقف ​العنف​ وعدم السماح بالتدخل العسكري.