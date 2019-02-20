وزارة الدفاع التركية: التحقيق جار لمعرفة ملابسات الانفجار بأنقرة

أعلنت ​وزارة الدفاع​ التركية، في بيان، عن إصابة 5 جنود في ​انفجار​ وقع اثناء تدريبات في ثكنة عسكرية بضواحي العاصمة ​انقرة​، مشيرة إلى أن "التحقيق جار لمعرفة ملابسات الانفجار".

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