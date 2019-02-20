الجيش الليبي يسيطر على مدينة مرزق جنوب البلاد بعد معارك عنيفة

أعلن الجيش الليبي، في بيان، عن تمكنه من بسط سيطرته على مدينة مرزق جنوب البلاد بعد معارك عنيفة مع عصابات تشادية.
وأكدت وسائل إعلام ليبية أنه "بالتزامن مع تقدّم قوات الجيش الليبي برياً نحو مرزق، شنّت مُقاتلات سلاح الجو غارات على مواقع المعارضة التشادية في المدينة، فيما لم يُكشف حتى الآن عن عدد الضربات الجوية أو نتائجها".
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