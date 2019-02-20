غوايدو: المساعدات ستدخل فنزويلا برا وبحرا وجوا

أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية ورئيس البرلمان ​خوان غوايدو​، في تصريحات عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أن "المساعدات الإنسانية ستصل البلاد يوم 23 شباط برا وجوا وبحرا".

وأوضح غوايدو أنه "في يوم 23 شباط ستكون مظاهرات المعارضة في كل الشوارع، ولا نستبعد أي خيار مطلقا لإدخال المساعدات الانسانية"، التي بعثتها دول معارضة للسلطات الفنزويلية الشرعية، وعلى رأسها ​الولايات المتحدة​.

وكان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا للبلاد، قد أعلن، في وقت سابق، أن دولا أوروبية وعدت بتخصيص 18 مليون ​دولار​ كمساعدات إنسانية لبلاده.