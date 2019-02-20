وزير خارجية بريطانيا: تغيير علاقتنا مع السعودية ممكن أن يضر المسار السياسي

أكد وزير الخارجية البريطاني ​جيريمي هانت​ أن "تغيير علاقتنا مع ​السعودية​ ممكن أن يضر المسار السياسي". وكان وزير الخارجية الألماني ​هايكو ماس​ قد اعتبر، في وقت سابق، أن "موقف ​ألمانيا​ من وقف تصدير ​السلاح​ للسعودية متوقف على التزامات السعودية في ​اليمن​".

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