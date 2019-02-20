وزير خارجية ألمانيا: موقفنا من تصدير السلاح للسعودية متوقف على التزاماتها باليمن

أكد وزير الخارجية الألماني ​هايكو ماس​ أن "موقف ​ألمانيا​ من وقف تصدير ​السلاح​ للسعودية متوقف على التزامات ​السعودية​ في ​اليمن​".

ولفت ماس إلى أن "هناك حوار بشان تصدير السلاح وألمانيا اتخذت قرارها بوقف تصدير السلاح إلى السعودية بعد مقتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​".

وكانت متحدثة باسم ​وزارة الاقتصاد​ الألمانية قد اكدت، في وقت سابق، أن ​الحكومة​ لا ترى مبررا للسماح بتصدير مزيد من السلاح للسعودية.