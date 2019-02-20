النائب العام السعودي: المملكة ملتزمة بمكافحة غسيل الأموال والإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 - وكالات

قال النائب العام السعودي سعود المعجب، الأربعاء، إن جرائم تمويل الإرهاب وغسيل الأموال ظواهر إجرامية تهدد أمن الأفراد والمجتمعات وسلامتهم، مشيرًا إلى أن العالم شهد مؤخرًا تطورا ملحوظا في أساليب ارتكاب تلك الجرائم.

وجاء حديث المعجب خلال مشاركته في القاهرة بالمؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقال بحسب صحيفة الشرق الأوسط السعودية: "الجريمة لم تعد ذات الشكل التقليدي لارتكابها، بل غدت كثير من تلك الجرائم عابرةً للأوطان، متجاوزة للحدود، مما يتطلب مزيداً من التعاون بين الدول والمنظمات في إطار مكافحة تلك الجرائم والحد من انتشارها واستشرائها".

وأضاف في المؤتمر الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال، أن الجريمتين "تأتي في صدارة الظواهر الإجرامية مع إدراكنا مدى العلاقة السببية في كثير من النماذج الإجرامية لها كون أن إحدى هاتين الجريمتين رافداً للآخر متمماً لأركانه مقصوداً في نتائجه".

وأشار إلى أن ما "أقرته وأنجزته السعودية من التشريعات والإجراءات ذات العلاقة بمكافحة هذه الجرائم، بهدف الحد من المخاطر"، مبيناً أن المملكة "أكدت وتؤكد من جديد التزامها القوي بالجهود العالمية المشتركة لمكافحة غسيل الأموال والإرهاب، والتي تتعاون فيها مع شركائها وحلفائها على الصعيد الدولي".

يأتي ذلك بعد إعلان المفوضية الأوروبية إدراج المملكة على قائمة سوداء للدول التي تشكل تهديدًا للاتحاد الأوروبي بسبب "التهاون" مع تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

وعبّرت السعودية الأسبوع الماضي عن أسفها للقرار، وقالت الحكومة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "إن التزام المملكة العربية السعودية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعتبر أولوية استراتيجية وسنستمر في تطوير وتحسين أطرنا التنظيمية والتشريعية لتحقيق هذا الهدف".