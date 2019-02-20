بالصور.. جامعة المنصورة تنظم قافلة طبية في قرية "سندوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:
نظمت لجنة القوافل الطبية في جامعة المنصورة، اليوم الأربعاء، القافلة الطبية الشاملة في قرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة، تحت رعاية الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة.
، وإشراف الدكتورة أمينة النمر، عميد كلية التمريض، والدكتور محمد عطية عميد كلية الطب، والدكتورة نسرين عمر وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة وفاء سليم وكيل كلية التمريض لخدمة المجتمع و تنمية البيئة بالتنسيق مع جمعية تنمية المجتمع المحلة بمنية سندوب
شارك في القافلة مستشفى الطوارئ بالمنصورة وفريق أطباء وتمريض ومساعدين وفنيين معمل من مستشفى الطوارئ وفريق أطباء من تخصصات مختلفة شملت "الأطفال والباطنة، والصدر، والمخ والأعصاب، والنساء، والجلدية، والجراحة العامة".
ووزع أعضاء القافلة هدايا على الأطفال منها "معجون أسنان، وفرش للأسنان، وأدوية مجانية" في إطار احتفالية الجامعة بمهرجان "800 سنة منصورة".
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