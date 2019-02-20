أعلن مدعي عام مدينة مرسيليا في جنوب شرق فرنسا، اليوم الأربعاء، أن الشخص الذي هاجم بسكين الثلاثاء مارة في المدينة كان يعاني مشاكل نفسية، نافياً وجود أي مؤشرات إلى عمل إرهابي.

وقتلت الشرطة المهاجم كريم لشهب (36 عاماً) بعدما هاجم وأصاب ثلاثة أشخاص.

وقال المدعي كزافييه تارابو إن "التحقيق يشير إلى أن المهاجم توقف عن تلقي العلاج علماً بأنه كان يعاني مشاكل نفسية".

وأوضح أن اثنين من المصابين لا يزالان في المستشفى، لكن أياً منهما ليس في حالة خطيرة.

وذكر بأن المهاجم سبق أن حكم العام 2005 بالسجن 15 عاماً لقتله والده.

وبعد الإفراج عنه العام 2017، حكم مجدداً في مايو 2018 بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ لتوجيهه تهديدات بالقتل إلى أفراد في أسرته ووضع تحت المراقبة. لكنه أعيد إلى السجن بعد شهر على خلفية تهديدات جديدة وحيازة سلاح.

وبعد الإفراج عنه في أكتوبر 2018، أدرج كريم لشهب على قائمة الأشخاص الملاحقين في يناير الماضي بعدما أوضح القضاء أنه لا يحترم شروط وضعه تحت المراقبة.

كانت هذه تفاصيل خبر القضاء الفرنسي: لا مؤشرات على أن هجوم مرسيليا عمل إرهابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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