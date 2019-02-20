"بوكو حرام" تقتل 14 قروياً في نيجيريا

قتل ما لا يقل عن 14 عاملاً كانوا يجمعون الحطب في هجوم لجماعة "بوكوحرام" الإرهابية في شمال شرق نيجيريا كما ذكر، اليوم الأربعاء، عناصر في ميليشيات تساند الجيش.

وهاجم مسلحون يشتبه بانتمائهم إلى فصيل أبوبكر الشكوي مدنيين كانوا يقومون بجمع الحطب في غابة كوشيبي على بعد حوالى 10 كيلومترات من مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو.

وقال باباكورا كولو أحد قادة الميليشيا "عثرنا على 14 جثة في موقع الهجوم وما زلنا نبحث عن أربع" لافتاً إلى أن الضحايا حاولوا الفرار وتعرضوا لإطلاق نار.

وقال محمد أشيك العنصر الآخر في الميليشيا في اتصال هاتفي "عثرنا على تسع جثث أمس (الثلاثاء) وخمس صباح اليوم".

وأضاف أن أربعة أشخاص لا يزالون مفقودين يرجح أنهم قتلوا في الهجوم. وتابع أن "عمليات البحث صعبة لأن الجثث كانت موزعة على مساحة كبيرة من الغابة".

ويتحدر المدنيون من قرية لوالتي المجاورة في منطقة جيري التي استهدفها مراراً الإرهابيون.

وتستهدف "بوكوحرام" بانتظام المزارعين ومربي المواشي وتتهمهم بتقديم معلومات عن المتمردين للسلطات النيجيرية.