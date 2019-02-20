بريطانيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى عدم الإضرار بالتعاون حال الخروج بدون اتفاق

دعا وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، دول الاتحاد الأوروبي إلى عدم الإضرار بالتعاون مع بلاده في حال خروجها من التكتل بدون اتفاق.

وخلال كلمة له أمام مؤسسة كونراد اديناور في العاصمة الألمانية برلين، قال هانت اليوم الأربعاء:" الآن حانت ساعة القيادة المخضرمة بعيدة النظر".

ومن المنتظر أن يلتقي هانت نظيره الألماني هايكو ماس في وقت لاحق من مساء اليوم.

وأضاف هانت أن بلاده عازمة على مواصلة تقديم إسهام من أجل التعاون الدولي القائم على قواعد، كما أنها عازمة على الاستمرار كجزء من "تحالف أوسع".

وطالب هانت أن تظل ألمانيا وبريطانيا إلى جانب بعضهما البعض، وساق أمثلة على جوانب التعاون بينهما بالتعاون الصامت بين أجهزة الأمن في البلدين لحماية المواطنين من الهجمات الإرهابية وقال:"نحن عازمون على البقاء كأفضل أصدقاء".

وتعتزم بريطانيا الخروج من التكتل في التاسع والعشرين من مارس المقبل، أي في غضون خمسة أسابيع.

وفي حال خروج بريطانيا بدون اتفاق، تسقط الفترة الانتقالية المتفق عليها بين الجانبين وتسقط النقاط الأساسية المتعلقة باستمرار الشراكة الوثيقة بين الجانبين في مجال التجارة والأمن.

ويتخوف قطاع الاقتصاد من أن تؤدي هذه الحالة إلى اضطرابات خطيرة، منها إقامة حواجز جمركية على الحدود بين الجانبين اللذين يسعيان بالفعل إلى تجنب هذا الأمر.