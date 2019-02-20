وزيرا خارجية النمسا وبنجلاديش يبحثان التعاون الإنمائي وتسيير طيران مباشر

التقت وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل، اليوم الأربعاء، مع نظيرها وزير خارجية بنجلاديش ايه كيه عبد المؤمن، في إطار زيارتها الحالية لدكا.
وقال بيان لوزارة الخارجية النمساوية اليوم إن بنجلاديش هي المحطة الأولى ضمن جولة أسيوية لوزيرة خارجية النمسا تستمر 9 أيام، مشيرًاإلى أن الوزيرة تركز على دعم التواجد والعلاقات مع دول أسيا.
وأشار البيان إلى أن مباحثات كنايسل وعبد المؤمن ركزت على العلاقات الثنائية الممتازة بين البلدين والتقدم المحرز في العلاقات الاقتصادية والتعاون الإنمائي، كما
وكانت وزيرة خارجية النمسا قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، عن تخصيص 500 ألف يورو لصالح الحكومة البنجالية لمساعدتها إلى إيواء لاجئي أقلية الروهينجا الفاريين من ميانمار.
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