تواصل "الإرباك الليلي" شرق خانن يونس وقصف مخيم العودة بالوسطى

وكالات وصل الشبان الفلسطينيون مساء يوم ، إلى الحدود شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة؛ للمشاركة في فعاليات "الإرباك الليلي". ذكرت مصادر محلية إن الشبان بدأوا بالتجمع شرق خانيونس؛ تمهيدا للمشاركة في فعاليات الإرباك الليلي. بالتجمع شرق خانيونس؛ تمهيدا للمشاركة في فعاليات الإرباك الليلي. و أطلقت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية صاروخين على الأقل في منطقة مخيمات العودة وكسر الحصار شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. وذكرت إذاعة الأقصى المحلية إن طائرات الاحتلال أطلقت قبل قليل منطقة مخيمات العودة شرق المحافظة الوسطى بصاروخين على الأقل. دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

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