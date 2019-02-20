باكستان تتبنى قرارا يدين الاتهامات الهندية بالتورط في هجوم كشمير

البرلمان الباكستانى

وكالات:

تبنى البرلمان الباكستاني اليوم الأربعاء قرارا يدين مزاعم الهند بتورط باكستان في الهجوم على جنود هنود بإقليم "كشمير" المتنازع عليه بين الجانبين خلال الشهر الجاري وأسفر عن مصرع العشرات.

ورفض القرار -حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية - محاولات الهند التي وصفها بأنها لا أساس لها لربط باكستان بالهجوم دون تحقيق في الأدلة،

مضيفا أن الهند حاولت مجددا إلقاء اللوم على باكستان عبر خطاب استفزازي لا أساس له.



كما أكد البرلمان أن حملة التشويه التي تشنها نيودلهي لا يجب أن تبعد الأنظار عن قضية انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها في إقليم كشمير، مشددا على أنه

لا يجب يقلل أحد من قدر عزم باكستان على الدفاع عن نفسها ضد أي شكل من الأعمال العدائية.

لفت البرلمان - في مشروع القرار - إلى خطابات رؤساء الأحزاب السياسية ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان التي عرضوا خلالها مساعدة الهند في التحقيقات.

وكان 44 جنديا هنديا قد لقوا مصرعهم جراء هجوم استهدف قافلتهم بشاحنة معبأة بالمتفجرات في 14 من فبراير الجاري في الهجوم الأكبر بالمنطقة منذ 30 عاما.