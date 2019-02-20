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خوان جوايدو أرشيفيةوكالات
قال زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو أن المساعدات الإنسانية ستصل إلى البلاد في الـ 23 من فبراير المقبل برا وجواوبحرا، مشيرا إلى أنه لا يستبعد "أي خيار" لإدخالها.
وقال جوايدو إنه "في يوم
كانت هذه تفاصيل خبر جوايدو: المساعدات ستدخل فنزويلا برًا وبحرًا وجوًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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