جوايدو: المساعدات ستدخل فنزويلا برًا وبحرًا وجوًا

خوان جوايدو أرشيفية

وكالات

قال زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو أن المساعدات الإنسانية ستصل إلى البلاد في الـ 23 من فبراير المقبل برا وجوا

وبحرا، مشيرا إلى أنه لا يستبعد "أي خيار" لإدخالها.

وقال جوايدو إنه "في يوم

23 فبراير ستكون المظاهرات (المعارضة) في كل الشوارع، ولا نستبعد أي خيار مطلقا لإدخال المساعدات الإنسانية"، التي بعثتها دول معارضة للسلطات الفنزويلية الشرعية، وعلى رأسها الولايات المتحدة.