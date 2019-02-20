مواجهات مع قوات الاحتلال في بيت لحم تسفر عن إصابات

مواجهات مع الاحتلال في بيت لحم تسفر عن إصابات

وكالات

ذكرت وكالة وفا أن عدد من المواطنين بالاختناق أصيبوا، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات

الاحتلال الإسرائيلي في منطقة أم ركبة جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع، صوب الشبان، ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق.