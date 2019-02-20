كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يتوقع نهاية الصحافة الأمريكية فى 6 سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شجّع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أحد الطلاب على رفع دعوى قضائية ضد صحيفة "واشنطن بوست" لتغطيتها مواجهة له مع رجل من الأمريكيين الأصليين، واتهم المراهق، الصحيفة الأمريكية بتشوية الحقيقة.

ويقاضي نيك ساندمان، وهو طالب كاثوليكي في جامعة كوفينجتون، البالغ من العمر 16 عامًا، صحيفة واشنطن بوست بتهمة التشهير، ويزعم أن الصحيفة اتهمته زوراً بأعمال عنصرية وحرضت على مواجهة مع ناشط أمريكي أصلي في حادث يناير.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" اليوم، أعطى ترامب ساندمان دعمه صباح الأربعاء بعد مشاهدة مقطع حول الدعوى، وقصص إعلامية أخرى غير دقيقة، على 'فوكس آند فريندز'.

واقتبس الرئيس الأمريكى دعوى "ساندمان"، وقال: "استمر ضدهم نيك ساندمان، أخبار مزيفة".!

وفي تغريدة أخرى، تنبأ ترامب بنهاية الإعلام كصناعة فى 6 سنوات، الذي عادة ما ينتقد صحيفة "بوست" وغيرها من المنافذ الإخبارية التي يعتقد أنها متحيزة، وقال إنّ جميعها ستتجه للإفلاس".

وقال ترامب: "إنّ الواشنطن بوست" تجاهلت معايير صحفية أساسية لأنها أردات التحيز ضد الرئيس دونالد ترامب، كما رفع الطالب ستاندمان قضية ضدها، استمر نيك، أخبار مزيفة".

وأضاف فى تغريدة أخرى :"إنّ الصحافة لم تكن أبدأ غير نزيهة أكثر من اليوم، فهناك قصصا لا تستند أبدأ إلى الواقع، حتى أن الكاتب لا يكلفون أنفسهم لتحرى المصداقية، إنها جميعا خارج السيطرة، للأسف، أنا أفضل الابتعاد عنهم فى العمل، خلال 6 سنوات، سيتجهوا جميعاً للإفلاس".