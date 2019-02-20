الداخلية الفنلندية: مقاتلو داعش من حقهم العودة لوطنهم

ألمحت وزارة الداخلية الفنلندية، إلى أنها لا يمكنها منع عودة مواطنيها الذين قاتلوا في صفوف تنظيم داعش وجرى أسرهم في مناطق خاضعة لسيطرة الأكراد في سوريا.

وقالت خبيرة التطرف لدى الوزارة، تاريا مانكينن اليوم الأربعاء لإذاعة (يلي) الفنلندية: "وفقاً للقانون لا يمكن منع شخص يحمل الجنسية الفنلندية من العودة إلى فنلندا"، وأضافت أن "الجرائم التي ارتكبها المتطرفون في سوريا، لا تغير من الوضع القانوني شيئاً، ونحن كدولة قانون لا يمكننا أن نسقط الجنسية عن أحد".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا دولاً أوروبية بينها ألمانيا وفرنسا، عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إلى استعادة أكثر من 800 مقاتل داعشي أُسروا في سوريا، وتقديمهم إلى المحاكمة، وهدد بأنه في حال عدم استجابة الحلفاء، فإن الولايات المتحدة ستكون مضطرة إلى إطلاق سراح هؤلاء المقاتلين.

يذكر أن هؤلاء المقاتلين الأسرى ليسوا تحت تحفظ الجنود الأمريكيين بل تحت تحفظ قوى كردية في سوريا، فيما كان رئيس الوزراء الفنلندي يوها سيبيلا ووزير خارجيته تيمو سويني أشارا إلى أن بلادهما ليست مهتمة بالسماح لمقاتلي داعش بالعودة، ويعتقد جهاز الاستخبارات الفنلندي أن نحو 80 فنلندياً سافروا إلى مناطق الصراع في سوريا والعراق.