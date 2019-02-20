كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "الناتو": تهديد موسكو بتصويب سلاحها نحو حلفائنا غير مقبول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن نائب المتحدث باسم حلف شمال الأطلسي، بيرس كازاليت، أن خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام الجمعية الفدرالية ينطوي على "تهديدات" لدول الناتو، واصفا الأمر بغير المقبول.
وقال "كازاليت"، اليوم الأربعاء: "اطلعنا على خطاب الرئيس بوتين يوم 20 فبراير. إن تصريحات الجانب الروسي التي تضمنت التهديدات بتصويب سلاحه تجاه حلفائنا غير مقبولة".
ودعا الناتو روسيا إلى "التركيز على مسألة العودة إلى تنفيذ معاهدة القضاء على الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى"، مضيفا أنه على روسيا تدمير الصواريخ المتوسطة المدى بصورة قابلة للتحقق.
وأكد البيان، أن سياسة الناتو تحمل طابعا دفاعيا وأن الحلف لا يريد اندلاع سباق تسلح جديد.