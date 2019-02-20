موقع إماراتي: مشاورات سياسية بين العراق والأردن في عمّان

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أجرى فريق العمل المشترك الأردني العراقي في مبنى وزارة الخارجية بعمان، جولة مشاورات سياسية تنفيذاً لتوجيهات وزيري الخارجية في البلدين، بتشكيل فريق عمل تحقيقاً لبنود مذكرة التفاهم المعقودة بين البلدين بشأن التشاور السياسي والفني الثنائي.

وضم الوفدين وفق تصريح لوزارة الخارجية الأردنية اليوم الأربعاء، أعضاء من وزارة الخارجية الأردنية برئاسة أمين عام وزارة الخارجية السفير زيد اللوزي ووزارة خارجية جمهورية العراق برئاسة السفير نزار خيرالله.

وقالت الوزارة الأردنية، إن لقاء فريق العمل يأتي استكمالاً ومتابعة لمخرجات زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى جمهورية العراق منتصف يناير(كانون الثاني) الماضي، وسبقها زيارة الرئيس العراقي برهم صالح إلى المملكة منتصف نوفمبر(تشرين الثاني) العام الماضي، حيث تم بحث ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتداول وجهات النظر حولها، على نحو يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني بين البلدين الشقيقين، وتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي والاستثماري وتسهيل التنقل عبر الحدود، والتعاون في القضايا القنصلية والقانونية.

كما بحث الاجتماع آخر المستجدات الإقليمة وعلى رأسها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وقضية القدس والأعباء المترتبة على المملكة جراء استضافة اللاجيئن السوريين.