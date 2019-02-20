كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موقع استخباراتي: طرق إيرانية جديدة لمواجهة الحظر الاقتصادي الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الموقع الاستخباراتي العبري "ديبكا"، إن الحكومة الإيرانية تحاول إيجاد طرق جديدة لمواجهة الحظر الاقتصادي الأمريكي على بلادها.

وذكر الموقع الاستخباراتي العبري، أن الطاقم الأمني العسكري الإيراني يعقد اجتماعات مكثفة لبحث كيفية الرد على فرض الولايات المتحدة الأمريكية لعقوبات على طهران.

وأفاد الموقع أن المباحثات المتكررة للطاقم الأمني السياسي العسكري الإيراني تأتي بعد ورود تقارير تفيد بأن الشارع الإيراني قد تأثر فعليا بالعقوبات الأمريكية الاقتصادية على طهران، وبأن زيارة الرئيس حسن روحاني لمدينة بندر عباس، إحدى المدن المهمة والرئيسة للحرس الثوري الإيراني تعني تأثر الاقتصاد الإيراني، وبقوة، بتلك العقوبات التي فرضها، الرئيس دونالد ترامب.

وأكد أن المباحثات المهمة التي أديرت خلال الأيام الماضية، والتي اشترك فيها روحاني نفسه، تتعلق بمدى الحديث عن ردود أفعال طهران تجاه تلك العقوبات الأمريكية على إيران، وبأن الحل يدور حول حل عسكري، كفرضية أولى، أو حل نووي كفرضية ثانية، أو الاثنين معا كفرضية ثالثة.

ويدور الحل الإيراني للرد على العقوبات الأمريكية حول التخطيط لاستهداف القوات الأمريكية المنتشرة في الشرق الأوسط، وبأن أولى الأهداف المحتملة هي قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في مدينة الأنبا شمالي العراق، القريبة من الحدود العراقية السورية.