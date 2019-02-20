سياسيون وحقوقيون: المغاربة قطعوا مع الخوف بعد “20 فبراير”.. ونعيش الآن ردة إن استمرت سيكون الخراب! – فيديو

فيديو: يونس الميموني

في الذكرى الثامنة لـ”20 فبراير”، التي تصادف، اليوم الأربعاء، تحدث عدد من المغاربة مع “اليوم24″، وعبروا عن آرائهم في التطورات، والتراجعات، التي طرأت على المغرب، منذ ذاك الحين إلى اليوم.

وقال متحدث مع “اليوم24″، إنه بسبب “20 فبراير” قطع المغاربة مع الخوف، وأضحوا يعبرون عن مشاكلهم بصوت مرتفع، مثل حراك الريف، وجرادة، وغيرهما.

وفي المقابل، قال آخر إن ما نعيشه، حاليا، من ردة يؤثر في المغرب، وإن استمر الحال على ما هو عليه، سيكون الخراب عوض الربيع.

واختلفت الآراء بين من اعتبر أن مطالب 20 فبراير تحققت، بينما وجدها آخرون ظلت حبرا على ورق.