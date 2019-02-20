منار” تزور المغرب.. وتعلق: أنا سفيرة القفطان في تركيا – صورة”

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تزور الممثلة التركية “تورغوت غاي”، المعروفة بلقب “منار” نسبة إلى دورها في المسلسل الشهير “سامحيني”، المغرب، في شهر مارس المقبل، من أجل المشاركة في تظاهرة للقفطان إلى جانب فنانين مغاربة.
وأعلنت الفنانة التركية، خبر زيارتها للمغرب، والتظاهرة، التي تشارك فيها، في حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، من خلال مشاركة الصورة الترويجية للتظاهرة، المنظمة في الرباط، في 17 من مارس المقبل.
وكتبت “منار” في تعليقها: “سفيرة القفطان في تركيا”.
ويشارك في التظاهرة نفسها إلى جانب النجمة التركية، الفنانون زكرياء الغافولي، وخولة بن عمران، وابتسام تسكت.
وليست هذه هي المرة الأولى، التي تزور فيها الممثلة التركية المغرب، إذ سبق أن حضرت تظاهرة للقفطان في “منتجع مازغان”، وشاركت في برنامج “رشيد شو”.
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