العثماني: لدينا 139 برنامجا اجتماعيا وأمامنا الشيء الكثير لتحقيق الحماية الاجتماعية

في افتتاح المنتدى البرلماني الرابع للعدالة الاجتماعية، الذي غابت عنه الرسالة الملكية لأول مرة، منذ بدء تنظيمه، قبل أربع سنوات، قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن الحكومة واعية بأن “تحسين منظومة الحماية الاجتماعية يحتاج إلى رؤية شمولية موحدة بأهداف واضحة”.

وتحدث العثماني في افتتاح المنتدى، صباح اليوم الأربعاء، في مجلس المستشارين، عن وجود 139 برنامجا اجتماعيا، وقال إن “الكثير منها مفيد للمواطن، لكن يجب إعادة النظر فيها لتحقيق الانسجام، وتحقيق التظافر، وحذف أي تعارض”.

وأضاف رئيس الحكومة: “أمامنا مسار كبير، وجهد كبير يجب أن نبذله، ولايزال أمامنا الشيء الكثير، الذي يجب أن نقوم به”.

وشدد المتحدث نفسه على أن “الحماية الاجتماعية من المواضيع، التي تحظى باهتمام الحكومة، وضمان الحماية الاجتماعية حق من حقوق المواطن، والحكومة وضعت هذا الموضوع من أولوياتها في برنامجها الحكومي”.

وقال أيضا: “إن هناك جهودا متواصلة عبر السنوات الماضية، وبلادنا تمكنت من تحسين الحماية الاجتماعية، وشبكات الأمن الاجتماعي، ودليل ذلك هو تحسن المؤشرات فترة بعد فترة، ومرحلة بعط مرحلة”.