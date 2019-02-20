تمكنت عناصر مجموعة الأبحاث والتدخلات التابعة لولاية أمن العيون، مساء أمس الثلاثاء، من توقيف شخص، يبلغ من العمر 36 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة، والاتجار في المشروبات الكحولية من دون رخصة.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، أن إجراءات التفتيش، المنجزة في مسكن المشتبه فيه، أسفرت عن حجز 3400 لتر من مسكر ماء الحياة في طور التقطير، والاعداد، فضلا عن عشرين لترا موجهة إلى الاستهلاك، علاوة على ضبط مجموعة من المعدات المستعملة في صناعة هذا المسكر.
وأضاف البلاغ نفسه أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف، وملابسات هذه القضية، وتوقيف باقي المساهمين، والمشاركين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
كانت هذه تفاصيل خبر حجز 3400 لتر من “الماحيا” في العيون.. واعتقال مروجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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